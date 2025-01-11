Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов ответил на вопрос об игре СКА в нынешнем сезоне

Вячеслав Фетисов ответил на вопрос об игре СКА в нынешнем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос об игре СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

– Как вам выступление СКА в этом сезоне?
– Надо, чтобы все команды выполняли задачи, которые стоят перед ними. СКА тут не исключение. Сезон в самом разгаре, а к розыгрышу Кубка Гагарина все готовятся по-разному.

– Сегодня есть команда КХЛ, стиль которой вас впечатляет?
– Я в этом году очень мало слежу за хоккеем. Поэтому мне будет не совсем правильно рассуждать на эти темы, — цитирует Фетисова Metaratings.

Матч «Динамо» – СКА 11 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

СКА находится на шестом месте в таблице Запада, имея в активе 54 балла.

Материалы по теме
«Злее будут в плей-офф». Дементьев — о нестабильной игре СКА в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android