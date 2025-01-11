Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 11 января
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Сегодня, 11 января, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 4-й тур
11 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
0:1 Чесалин – 02:10 1:1 Хамматов – 03:30 (3x3) 2:1 Бабенко (Хамматов) – 05:41 (3x3) 3:1 Макаров (Крикунов) – 08:42 (3x3) 4:1 Крикунов (Хамматов) – 14:54 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 4-й тур
11 января 2025, суббота. 10:50 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
7 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Хамматов (Бабенко) – 01:15 (3x3) 1:1 Гриценко – 03:06 2:1 Бабенко (Хамматов) – 06:51 (3x3) 3:1 Крикунов (Бабенко) – 08:13 (3x3) 4:1 Хмелевски (Бабенко) – 08:52 (3x3) 4:2 Романов (Самсонов) – 09:40 (3x3) 4:3 Гриценко (Кривченков) – 10:32 (3x3) 4:4 Мишкин (Рыжих) – 10:46 (3x3) 5:4 Макаров (Крикунов) – 16:19 (3x3) 6:4 Шайхутдинов (Бабенко) – 17:37 (3x3) 7:4 Щитов (Крикунов) – 18:26 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 4-й тур
11 января 2025, суббота. 11:40 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 2
Авангард
Омск
1:0 Паценкин (Лукашевич) – 03:18 (3x3) 2:0 Захаров (Анисимов) – 04:36 (3x3) 2:1 Чесалин – 05:29 3:1 Анисимов (Паценкин) – 10:07 (3x3) 4:1 Лукашевич (Слыш ) – 11:53 (3x3) 4:2 Князев (Борко) – 15:42 (3x3) 5:2 Лисичкин (Кубраков) – 18:22 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 4-й тур
11 января 2025, суббота. 12:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мишкин (Самсонов) – 08:20 (3x3) 1:1 Кубраков – 10:37 (3x3) 2:1 Слыш (Паценкин) – 20:47 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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