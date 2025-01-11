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«У СКА безграничные возможности». Заслуженный тренер России — о селекции армейского клуба

«У СКА безграничные возможности». Заслуженный тренер России — о селекции армейского клуба
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин сравнил подходы к развитию у «Локомотива» и у СКА, отметив безграничные возможности армейского клуба.

«Направления у СКА и «Локомотива» совершенно разные. Селекционная работа совершенно разная. «Локомотив» обращает больше времени на свою молодёжь, каждый год там появляются новые лица. Команда делает акцент на своих воспитанников, строит на них своё будущее.

А у СКА безграничные возможности, поэтому команда регулярно берёт звёздных игроков, коллектив постоянно обновляется. Вектор развития СКА часто меняется: то клуб ставит на молодёжь, то на опытных ребят. Это два разных подхода. Но перед двумя этими клубами стоят одинаково высокие задачи на сезон», – цитирует Канарейкина Metaratings.

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