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The Athletic: вратари «Филадельфии» подводят команду каждую игру

The Athletic: вратари «Филадельфии» подводят команду каждую игру
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Журналисты сайта The Athletic оценили игру вратарей «Филадельфии Флайерз» в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Самуэль Эрссон, Иван Федотов, Алексей Колосов — неважно, все они были плохи. Кто-то, кто угодно, должен выйти вперёд и взять бразды правления, так как в остальном «Флайерз» выглядят грозно. Именно вратари подводят команду каждую игру, практически лишив «Филадельфию» надежды на плей-офф в этом сезоне», — сказано в статье.

«Филадельфия» на данный момент находится на 15-м месте таблицы Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Подопечные Джона Тортореллы имеют в активе 39 очков после 42 матчей.

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