Щитов: сейчас игроки СКА притрутся друг к другу, и будут результаты, команда-то хорошая

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал нестабильную игру СКА в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Произошло несколько обменов, плюс травмирован Кузнецов. Ребятам новым нужно адаптироваться, чтобы привыкнуть к новым требованиям. Сейчас притрутся друг к другу, и будут другие результаты. Команда-то хорошая. Уровень КХЛ подровнялся. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Щитова Vprognoze.

СКА находится на шестом месте в таблице Запада, имея в активе 54 балла. В следующем матче армейский клуб встретится с «Динамо» в Москве сегодня, 11 января. Матч начнётся в 17:00 мск.