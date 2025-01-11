Супруга Валерия Буре эмоционально высказалась о разрушительных пожарах в Лос-Анджелесе

Супруга бывшего игрока НХЛ Валерия Буре Кэндис эмоционально высказалась о разрушительных пожарах в Лос-Анджелесе.

«На сердце так тяжело. Просто делюсь своими эмоциями и историями. Я глубоко молюсь за людей и друзей, которые потеряли всё из-за пожаров, а также за героев, которые помогают. Я в скорби с вами и преклоняю колени в молитве. Я крепко обнимаю вас. Пусть бог утешит вас способами, которые превосходят ваше понимание.

Мы прожили в Палисейдс (регион, наиболее всего пострадавший от пожаров. — Прим. «Чемпионата») 30 лет. Когда мы с Валерием только поженились, мы купили наш первый дом в Палисейдс. На протяжении всей нашей жизни у нас всегда там был дом, а дети ходили в начальную и среднюю школу. Это действительно наше сообщество, так было до прошлого года.

Так грустно, сколько людей потеряли свои дома и свой бизнес. Я знаю их лично, они мои друзья. И я чувствую себя такой беспомощной. Это просто душераздирающе. Мы видели видео нашего дома, который мы продали в прошлом году. Весь этот район разрушен. Вся улица исчезла, ничего не осталось от нашего бывшего дома и домов моих соседей. Я говорила с ними, и это так грустно… Хотя мы больше там не живём, но так много воспоминаний...» — сказала Кэндис на своей странице в социальной сети.