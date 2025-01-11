«Эри Оттерс» вывел из обращения номер Макдэвида, Коннор провёл три сезона в клубе OHL

Клуб OHL «Эри Оттерс» вывел из обращения 97-й номер Коннора Макдэвида, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» вместе с семьёй присутствовал на мероприятии.

Фото: NHL.com

Фото: NHL.com

Макдэвид провёл в «Эри Оттерс» три сезона, выступая за команду с 2012 по 2015 год. В общей сложности Коннор сыграл 166 матчей в регулярных чемпионатах OHL и набрал 285 (97+188) очков. В плей-офф – 68 (25+43) баллов в 34 играх.

«Это, конечно, очень много значит — получить признание за время, проведённое здесь», — заявил Макдэвид.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 27-летний форвард сыграл 38 матчей, где набрал 58 (16+42) очков.