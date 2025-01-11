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The Athletic назвал самого разочаровывающего хоккеиста «Вашингтона» после половины сезона

The Athletic назвал самого разочаровывающего хоккеиста «Вашингтона» после половины сезона
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Журналисты сайта The Athletic назвали нападающего Хендрикса Лапьера самым разочаровывающим хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» после половины сезона в НХЛ.

«Он был достаточно хорош в сезоне-2023/2024, чтобы начать сезон в качестве третьего центрального нападающего в «Кэпиталз», но Лапьер начал неудачно и так и не восстановился. К середине ноября для «Вашингтона» это стало достаточно серьёзной проблемой. Лапьер перешёл на край, но так и не нашёл своей игры, сделав восемь результативных передач в 27 матчах, часто наблюдая за встречами из ложи для прессы. Сейчас он играет в АХЛ», — сказано в статье.

Напомним, столичный клуб провёл 42 игры, в которых набрал 59 очков. Подопечные Спенсера Карбери находятся на первом месте в таблице Восточной конференции.

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