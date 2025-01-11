«Пусть приезжают, мы их полечим». Фетисов — о словах Недоманского про русскую нацию

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал слова экс-нападающего сборной Чехословакии Вацлава Недоманского, который заявил о примитивности русской нации.

«[Недоманский] ненормальный. Я бы предложил открыть клинику здесь для этих ребят, пусть приезжают, мы их бесплатно полечим. Они сейчас соревнуются в дебилизме. Что-то там у них с головой, у всех этих ребят. Давайте мы их пригласим, билеты купим, положим в хорошую клинику. Может быть, у них уже денег нет на таблетки всякие. Пусть приезжают, мы поможем.

История хоккея нашей страны показывает, сколько раз мы обыгрывали их же, «не имея интеллекта». Хотя хоккей — это высокоинтеллектуальная игра, на всякий случай. И сегодня наши ребята самые крутые в Национальной хоккейной лиге», — цитирует Фетисова NEWS.ru.