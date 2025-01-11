Мамашев: нападки на Тренина подчёркивают отсутствие чести и достоинства у Бабаева

Агент Ренат Мамашев, представляющий интересы нападающего «Миннесоты Уайлд» Якова Тренина, ответил на слова агента Шуми Бабаева, который заявил, что будет судиться с форвардом американского клуба.

«Я хочу полностью опровергнуть ложные заявления, сделанные Шуми Бабаевым в недавней статье. Мы с нетерпением ожидаем, что он обратится в арбитраж в соответствии с регламентом работы сертифицированных агентов профсоюза игроков НХЛ. Этот процесс позволит окончательно разобраться и привлечь Бабаева к ответственности за оскорбительные, непрофессиональные и клеветнические заявления, которые он сделал в мой адрес, а также в адрес Якова Тренина и Рича Винтера.

Также хотел бы отметить, что вопреки своему заявлению никакую зарплату Бабаев мне не платил. Это легко проверить, запросив у него выписки с лицевых счетов о выплате зарплаты сотруднику или контракта о приёме на работу. Этих документов у него нет, что наглядно подтверждает ложь в заявлении Бабаева. Заявление Бабаева о ведении переговоров с клубом НХЛ без разрешения игрока или подписанного агентского договора с игроком является нарушением регламента работы агентов НХЛ и может повлечь серьёзное дисциплинарное наказание, вплоть до лишения агентской лицензии НХЛ.

Яков — один из самых порядочных, справедливых и честных людей, которых я встречал в своей жизни. Он пользуется большим уважением среди игроков, тренеров, руководителей клубов и болельщиков. Утверждение Бабаева о том, что Яков поступил недобросовестно, абсолютно беспочвенно и оскорбительно, оно подчёркивает полное отсутствие чести и достоинства у Бабаева в его нападках на бывшего клиента», — цитирует Мамашева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Тренин сыграл 37 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.