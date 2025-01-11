«У нас в Питере другие правила?» Жамнов — судье во время игры СКА — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов обратился к судьям встречи со СКА (5:0) после отменённой шайбы красно-белых.
Жамнов: Я понять не могу, у нас в Питере, когда мы играем, другие правила? Защитник толкает игрока в спину.
Арбитр: Алексей Юрьевич, мы не принимаем решение.
Жамнов: Тёмная комната принимает?
Арбитр: Естественно, но я с вами спорить не буду.
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Напомним, судьи отменили гол нападающего «Спартака» Николая Голдобина из-за помехи вратарю.
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