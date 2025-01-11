Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У нас в Питере другие правила?» Жамнов — судье во время игры СКА — «Спартак»

«У нас в Питере другие правила?» Жамнов — судье во время игры СКА — «Спартак»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов обратился к судьям встречи со СКА (5:0) после отменённой шайбы красно-белых.

Жамнов: Я понять не могу, у нас в Питере, когда мы играем, другие правила? Защитник толкает игрока в спину.

Арбитр: Алексей Юрьевич, мы не принимаем решение.

Жамнов: Тёмная комната принимает?

Арбитр: Естественно, но я с вами спорить не буду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, судьи отменили гол нападающего «Спартака» Николая Голдобина из-за помехи вратарю.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Материалы по теме
Феноменально! «Спартак» разорвал СКА 5:0, у Ротенберга — крупнейшее фиаско в карьере
Феноменально! «Спартак» разорвал СКА 5:0, у Ротенберга — крупнейшее фиаско в карьере
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android