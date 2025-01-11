«Металлург» дома обыграл «Трактор». Команды забросили восемь шайб

В Магнитогорске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» принимал лидера Восточной Конференции челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На последней минуте первого периода Дмитрий Силантьев с передач Никиты Камалова и Данилы Юрова открыл счёт во встрече.

На 21-й секунде второго игрового отрезка Алексей Маклюков с передач Робина Пресса и Никиты Михайлиса удвоил преимущество хозяев. Спустя 71 секунду Игорь Гераськин с передач Данилы Паливко и Борны Рендулича сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Григорий Дронов забросил первую шайбу «Трактора» во встрече. На 15-й минуте периода Чарльз Робинсон с передач Андрея Светлакова и Виталия Кравцова сократил отставание гостей до минимума.

На старте заключительного периода нападающий Даниил Вовченко упрочил лидерство хозяев с передач Юрова и Минулина. Через несколько минут Роман Канцеров забросил пятую шайбу «Металлурга» с передачи Робина Пресса, когда «Трактор» играл в меньшинстве. Сократил отставание гостей на последних минутах матча Виталий Кравцов.