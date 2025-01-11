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Металлург — Трактор, результат матча 11 января 2024, счет 5:2, КХЛ 2024-2025

«Металлург» дома обыграл «Трактор». Команды забросили восемь шайб
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В Магнитогорске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» принимал лидера Восточной Конференции челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Силантьев (Камалов, Юров) – 19:21 (5x5)     2:0 Маклюков (Пресс, Михайлис) – 20:21 (5x5)     3:0 Гераськин (Паливко, Рендулич) – 21:32 (5x5)     3:1 Дронов – 28:07 (5x5)     3:2 Робинсон (Светлаков, Кравцов) – 34:19 (5x5)     4:2 Вовченко (Юров, Минулин) – 41:04 (5x5)     5:2 Канцеров (Пресс, Вовченко) – 48:10 (5x4)     5:3 Кравцов (Блажиевский, Робинсон) – 58:03 (5x5)    

На последней минуте первого периода Дмитрий Силантьев с передач Никиты Камалова и Данилы Юрова открыл счёт во встрече.

На 21-й секунде второго игрового отрезка Алексей Маклюков с передач Робина Пресса и Никиты Михайлиса удвоил преимущество хозяев. Спустя 71 секунду Игорь Гераськин с передач Данилы Паливко и Борны Рендулича сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Григорий Дронов забросил первую шайбу «Трактора» во встрече. На 15-й минуте периода Чарльз Робинсон с передач Андрея Светлакова и Виталия Кравцова сократил отставание гостей до минимума.

На старте заключительного периода нападающий Даниил Вовченко упрочил лидерство хозяев с передач Юрова и Минулина. Через несколько минут Роман Канцеров забросил пятую шайбу «Металлурга» с передачи Робина Пресса, когда «Трактор» играл в меньшинстве. Сократил отставание гостей на последних минутах матча Виталий Кравцов.

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