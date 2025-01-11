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Тренер «Куньлуня» Кравец прокомментировал сухую победу в матче с ЦСКА

Тренер «Куньлуня» Кравец прокомментировал сухую победу в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец высказался о победе в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА (3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Фу (Фу) – 11:56 (5x5)     2:0 Фу (Фу, Паутов) – 23:20 (5x5)     3:0 Граовац (Шаров) – 59:04 (en)    

«Хочу поблагодарить болельщиков, которых было достаточно, что так за нас болели. Полный стадион, хоккей – это для людей, которые приходят посмотреть эту прекрасную игру. Считаю, что с первых смен мы играли достойно, грамотно и правильно. Забили хорошие голы. Хорошая игра в обороне, особенно во втором периоде, когда было сложно доехать до чужих ворот, никак не могли шайбу туда завезти, но отоборонялись очень хорошо. Самым важным моментом стало то, что мы несколько раз выстояли в меньшинстве. Конечно, хочу отметить игру вратаря Патрика Рыбара, она нам очень помогла. Рады, что победили, продолжаем бороться за попадание в зону плей-офф», — приводит слова Кравца официальный сайт клуба.

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