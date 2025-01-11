Защитник «Химика» Савиков покинул лёд на носилках, получив травму в матче ВХЛ

Защитник воскресенского «Химика» Егор Савиков получил травму и покинул лёд на носилках в матче Всероссийской хоккейной лиги с челябинским «Челметом». Встреча состоялась сегодня, 11 января. Команды играли на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» в Воскресенске. «Челмет» одержал победу со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

Эпизод с травмой Егора Савикова произошёл в третьем периоде встречи.

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В составе «Химика» отличились Даниил Соболев и Максим Кровяков. За «Челмет» заброшенными шайбами отметились Артём Проничкин, Михаил Горюнов-Рольгизер, Артём Удот, Константин Климонтов и Никита Екимов.