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Защитник «Химика» Савиков покинул лёд на носилках, получив травму в матче ВХЛ

Защитник «Химика» Савиков покинул лёд на носилках, получив травму в матче ВХЛ
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Защитник воскресенского «Химика» Егор Савиков получил травму и покинул лёд на носилках в матче Всероссийской хоккейной лиги с челябинским «Челметом». Встреча состоялась сегодня, 11 января. Команды играли на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» в Воскресенске. «Челмет» одержал победу со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
2 : 5
Челмет
Челябинск
0:1 Проничкин (Екимов, Агламзянов) – 04:16 (5x5)     0:2 Горюнов-Рольгизер (Кадышев, Климонтов) – 11:11 (5x4)     1:2 Соболев (Парамонов, Овчинников) – 12:22 (5x5)     1:3 Удот (Телегин) – 39:21 (5x5)     1:4 Климонтов (Кадышев) – 41:11 (5x4)     2:4 Кровяков (Пивчулин, Чезганов) – 43:02 (5x4)     2:5 Екимов (Рыкманов) – 59:52 (5x5)    

Эпизод с травмой Егора Савикова произошёл в третьем периоде встречи.

ВИДЕО

ВИДЕО

В составе «Химика» отличились Даниил Соболев и Максим Кровяков. За «Челмет» заброшенными шайбами отметились Артём Проничкин, Михаил Горюнов-Рольгизер, Артём Удот, Константин Климонтов и Никита Екимов.

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