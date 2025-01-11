18-летний форвард «Торпедо» Крутов забросил свою первую шайбу в КХЛ во втором матче
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются нижегородское «Торпедо» и владивостокский «Адмирал». Команды играют на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Адмирал» побеждает после первого периода со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2-й период
1 : 4
Адмирал
Владивосток
0:1 Шестаков – 04:23 (5x5) 0:2 Сошников (Петухов) – 07:38 (5x5) 1:2 Крутов (Орлов, Воронин) – 14:32 (5x5) 1:3 Степанов (Принс) – 15:18 (5x5) 1:4 Основин – 24' (5x4)
На 15-й минуте отличился 18-летний нападающий «Торпедо» Андрей Крутов. Это его первый гол в Континентальной хоккейной лиге. Форвард проводит вторую игру. Ему ассистировали Михаил Орлов и Кирилл Воронин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В составе «Адмирала» отличились Аркадий Шестаков, Никита Сошников и Егор Степанов.
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