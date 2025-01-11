18-летний форвард «Торпедо» Крутов забросил свою первую шайбу в КХЛ во втором матче

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются нижегородское «Торпедо» и владивостокский «Адмирал». Команды играют на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Адмирал» побеждает после первого периода со счётом 3:1.

На 15-й минуте отличился 18-летний нападающий «Торпедо» Андрей Крутов. Это его первый гол в Континентальной хоккейной лиге. Форвард проводит вторую игру. Ему ассистировали Михаил Орлов и Кирилл Воронин.

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В составе «Адмирала» отличились Аркадий Шестаков, Никита Сошников и Егор Степанов.