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«Торпедо» пропустило два курьёзных гола в начале матча с «Адмиралом»

«Торпедо» пропустило два курьёзных гола в начале матча с «Адмиралом»
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В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» принимает «Адмирал» из Владивостока. На данный момент идёт второй период, счёт – 4:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3-й период
1 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Шестаков – 04:23 (5x5)     0:2 Сошников (Петухов) – 07:38 (5x5)     1:2 Крутов (Орлов, Воронин) – 14:32 (5x5)     1:3 Степанов (Принс) – 15:18 (5x5)     1:4 Основин (Чмыхов, Муранов) – 23:18 (5x4)     1:5 Гутик (Шэн) – 46:29 (5x5)    

«Моряки» повели 2:0 уже к восьмой минуте первого периода. Примечательно, что обе шайбы гостей получились в высшей степени курьёзными. Сначала нападающий «Торпедо» Андрей Крутов поразил собственные ворота из-за оплошности своего голкипера Ивана Бочарова. А через три минуты шайба ударилась в заградительное стекло у ворот автозаводцев, после чего отлетела в спину всё тому же Бочарову и от него оказалась в воротах.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео обоих эпизодов:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Тем не менее 18-летний Крутов также отметился заброшенной шайбой в чужие ворота. Для него этот гол стал первым в КХЛ.

Отметим, что после этих двух курьёзных эпизодов тренерский штаб «Торпедо» принял решение заменить Бочарова на второго голкипера Ивана Кульбакова.

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