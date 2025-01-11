«Торпедо» пропустило два курьёзных гола в начале матча с «Адмиралом»

В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» принимает «Адмирал» из Владивостока. На данный момент идёт второй период, счёт – 4:1 в пользу гостей.

«Моряки» повели 2:0 уже к восьмой минуте первого периода. Примечательно, что обе шайбы гостей получились в высшей степени курьёзными. Сначала нападающий «Торпедо» Андрей Крутов поразил собственные ворота из-за оплошности своего голкипера Ивана Бочарова. А через три минуты шайба ударилась в заградительное стекло у ворот автозаводцев, после чего отлетела в спину всё тому же Бочарову и от него оказалась в воротах.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео обоих эпизодов:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Тем не менее 18-летний Крутов также отметился заброшенной шайбой в чужие ворота. Для него этот гол стал первым в КХЛ.

Отметим, что после этих двух курьёзных эпизодов тренерский штаб «Торпедо» принял решение заменить Бочарова на второго голкипера Ивана Кульбакова.