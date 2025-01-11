«В сравнениях с Америкой выигрывает». Форвард «Спартака» Мальцев — о «СКА Арене»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев поделился впечатлениями от последних двух выездов своей команды в Ярославль и Санкт-Петербург, отметив, что не испытывает проблем со здоровьем после удара в голову со стороны форварда «Локомотива» Александра Радулова, восхитившись «СКА Ареной» в городе на Неве, а также высказавшись об Андрее Миронове на лавке красно-белых в качестве тренера. В Санкт-Петербурге «Спартак» сокрушил СКА со счётом 5:0, а в Ярославле уступил «Локомотиву» — 4:5.

«По эпизоду в Ярике: неприятно было, но, тьфу-тьфу, более-менее обошлось. Спасибо за пожелания здоровья.

Саша Радулов потом на одном из вбрасываний извинился, сказал, что не хотел в голову попадать. По матчу, понятно, обидно, что не хватило последнего усилия, но сами виноваты за первый период.

По остальной поездке: игра в Петербурге – особый для меня случай. Первый раз играл в родном городе за гостей. Купил 10 билетов близким, но сам себя настраивал как на рядовой матч, без лишних эмоций. Стадион очень впечатлил. В сравнениях с Америкой выигрывает. Хотел сейчас вспомнить какой-нибудь веселый эпизод с тренерством Мирона, но ничего не пришло на ум», — написал Мальцев в телеграм-канале.

На счету 26-летнего Мальцева в нынешнем сезоне 40 матчей, в которых он набрал 21 (10+11) очко.