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«В сравнениях с Америкой выигрывает». Форвард «Спартака» Мальцев — о «СКА Арене»

«В сравнениях с Америкой выигрывает». Форвард «Спартака» Мальцев — о «СКА Арене»
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Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев поделился впечатлениями от последних двух выездов своей команды в Ярославль и Санкт-Петербург, отметив, что не испытывает проблем со здоровьем после удара в голову со стороны форварда «Локомотива» Александра Радулова, восхитившись «СКА Ареной» в городе на Неве, а также высказавшись об Андрее Миронове на лавке красно-белых в качестве тренера. В Санкт-Петербурге «Спартак» сокрушил СКА со счётом 5:0, а в Ярославле уступил «Локомотиву» — 4:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 4
Спартак
Москва
1:0 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 03:13 (5x5)     2:0 Никулин (А. Радулов, Иванов) – 10:26 (5x5)     2:1 Рубцов (Пашин, Королёв) – 11:42 (5x5)     3:1 Черепанов (Шалунов, Каюмов) – 12:03 (5x5)     4:1 Бут (Елесин, Паник) – 13:22 (5x5)     4:2 Пашин (Рубцов, Галимов) – 21:56 (5x5)     5:2 Полунин (Сергеев, Береглазов) – 28:31 (5x5)     5:3 Рубцов – 40:08 (5x4)     5:4 Локтионов (Голдобин) – 40:20 (5x5)    

«По эпизоду в Ярике: неприятно было, но, тьфу-тьфу, более-менее обошлось. Спасибо за пожелания здоровья.

Саша Радулов потом на одном из вбрасываний извинился, сказал, что не хотел в голову попадать. По матчу, понятно, обидно, что не хватило последнего усилия, но сами виноваты за первый период.

По остальной поездке: игра в Петербурге – особый для меня случай. Первый раз играл в родном городе за гостей. Купил 10 билетов близким, но сам себя настраивал как на рядовой матч, без лишних эмоций. Стадион очень впечатлил. В сравнениях с Америкой выигрывает. Хотел сейчас вспомнить какой-нибудь веселый эпизод с тренерством Мирона, но ничего не пришло на ум», — написал Мальцев в телеграм-канале.

На счету 26-летнего Мальцева в нынешнем сезоне 40 матчей, в которых он набрал 21 (10+11) очко.

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