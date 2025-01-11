Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Кингз» Кемпе посвятил победу над «Виннипегом» охваченному пожарами Лос-Анджелесу

Форвард «Кингз» Кемпе посвятил победу над «Виннипегом» охваченному пожарами Лос-Анджелесу
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе после победы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ), который прошёл минувшей ночью, поддержал жителей калифорнийского города, страдающих от сильнейших лесных пожаров.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Тюркотт (Кемпе, Муврар) – 24:39     1:1 Шайфли (Виларди, Коннор) – 50:22 (pp)     1:2 Кемпе (Кларк, Копитар) – 61:14    

«Я думаю, мы все играли сегодня за всех людей в Лос-Анджелесе», — приводит слова Кемпе пресс-служба «Кингз».

Напомним, по последним данным из СМИ, на сегодняшний день в Лос-Анджелесе бушуют по меньшей мере три мощных пожара. Погибли по меньшей мере 10 человек, многие, в том числе некоторые голливудские знаменитости, лишились своих домов.

Отметим, что именно Кемпе стал автором победной шайбы своей команды в овертайме встречи с «Джетс». В нынешнем сезоне 28-летний швед провёл 39 матчей, в которых набрал 39 (20+19) очков.

Материалы по теме
Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков рассказал о ситуации в городе на фоне пожаров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android