Форвард «Кингз» Кемпе посвятил победу над «Виннипегом» охваченному пожарами Лос-Анджелесу

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе после победы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ), который прошёл минувшей ночью, поддержал жителей калифорнийского города, страдающих от сильнейших лесных пожаров.
«Я думаю, мы все играли сегодня за всех людей в Лос-Анджелесе», — приводит слова Кемпе пресс-служба «Кингз».
Напомним, по последним данным из СМИ, на сегодняшний день в Лос-Анджелесе бушуют по меньшей мере три мощных пожара. Погибли по меньшей мере 10 человек, многие, в том числе некоторые голливудские знаменитости, лишились своих домов.
Отметим, что именно Кемпе стал автором победной шайбы своей команды в овертайме встречи с «Джетс». В нынешнем сезоне 28-летний швед провёл 39 матчей, в которых набрал 39 (20+19) очков.
- 11 января 2025
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