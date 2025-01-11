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«Северсталь» показала дизайн нового шлема Константина Шостака

«Северсталь» показала дизайн нового шлема Константина Шостака
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Пресс-служба череповецкой «Северстали» в официальном Телеграм-канале опубликовала пост, в котором показала болельщикам команды новый шлем голкипера «сталеваров» Константина Шостака.

На фотографиях представлен элемент хоккейной экипировки бело-золотистого цвета, внизу которого просматриваются архитектурные очертания Череповца.

В нынешнем сезоне КХЛ 24-летний белорусский голкипер сыграл в 24 матчах за коллектив из Вологодской области, в которых отражал 90,1% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,69.

«Северсталь» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка после 43 матчей. В ближайшей игре команда Андрея Козырева 12 января сыграет в гостях с подмосковным «Витязем».

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