«Адмирал» прервал шестиматчевую серию поражений, разгромив в гостях «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» потерпело поражение от «Адмирала» со счётом 1:6.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 6
Адмирал
Владивосток
0:1 Шестаков – 04:23 (5x5) 0:2 Сошников (Петухов) – 07:38 (5x5) 1:2 Крутов (Орлов, Воронин) – 14:32 (5x5) 1:3 Степанов (Принс) – 15:18 (5x5) 1:4 Основин (Чмыхов, Муранов) – 23:18 (5x4) 1:5 Гутик (Шэн) – 46:29 (5x5) 1:6 Гутик (Принс, Петухов) – 54:33 (5x4)
Шайбами в составе победителей отметились Аркадий Шестаков, Никита Сошников, Егор Степанов, Вячеслав Основин и дважды Даниил Гутик. У нижегородцев единственный гол на счету Андрея Крутова.
Таким образом, дальневосточники прервали свою серию поражений из шести встреч.
Комментарии
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