«Адмирал» прервал шестиматчевую серию поражений, разгромив в гостях «Торпедо»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» потерпело поражение от «Адмирала» со счётом 1:6.

Шайбами в составе победителей отметились Аркадий Шестаков, Никита Сошников, Егор Степанов, Вячеслав Основин и дважды Даниил Гутик. У нижегородцев единственный гол на счету Андрея Крутова.

Таким образом, дальневосточники прервали свою серию поражений из шести встреч.