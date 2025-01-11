«Ак Барс» одержал победу над «Барысом», проигрывая 2:4 за 01:21 до конца третьего периода

В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» нанёс поражение астанинскому «Барысу» (5:4 ОТ)

У хозяев голы забили Александр Барабанов, Артемий Князев, Дмитрий Яшкин, Ник Петан и Никита Лямкин. В составе казахстанской команды шайбами отметились Иван Николишин, Кирилл Савицкий, Михаил Рахманов и Алихан Асетов.

Отметим, что казанцы совершили невероятный камбэк в концовке встречи. За 01:21 до конца третьего периода хозяева уступали со счётом 2:4.

Команда из столицы Татарстана набрала 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» не может выиграть уже 10 матчей подряд, оставшись с 25 очками и занимая 11 строчку Востока.