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«Ак Барс» одержал победу над «Барысом», проигрывая 2:4 за 01:21 до конца третьего периода

«Ак Барс» одержал победу над «Барысом», проигрывая 2:4 за 01:21 до конца третьего периода
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В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» нанёс поражение астанинскому «Барысу» (5:4 ОТ)

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Николишин (Савицкий) – 20:31 (5x5)     0:2 Савицкий (Хохлов) – 32:25 (4x5)     1:2 Барабанов (Коршков) – 34:21 (5x5)     2:2 Князев (Барабанов, Коршков) – 36:50 (5x5)     2:3 Рахманов – 41:40 (5x5)     2:4 Асетов – 58:19 (en)     3:4 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 58:39 (6x5)     4:4 Петан (Барабанов, Галимов) – 59:50 (6x5)     5:4 Лямкин (Семёнов) – 60:32 (3x3)    

У хозяев голы забили Александр Барабанов, Артемий Князев, Дмитрий Яшкин, Ник Петан и Никита Лямкин. В составе казахстанской команды шайбами отметились Иван Николишин, Кирилл Савицкий, Михаил Рахманов и Алихан Асетов.

Отметим, что казанцы совершили невероятный камбэк в концовке встречи. За 01:21 до конца третьего периода хозяева уступали со счётом 2:4.

Команда из столицы Татарстана набрала 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» не может выиграть уже 10 матчей подряд, оставшись с 25 очками и занимая 11 строчку Востока.

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