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Московское «Динамо» во второй раз в сезоне победило СКА, отыгравшись с 1:3

В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичное «Динамо» одержало волевую победу над санкт-петербургским СКА со счётом 5:4.

В составе москвичей шайбами отметились Егор Римашевский, Дмитрий Рашевский, Максим Джиошвили, Макс Комтуа и Никита Гусев. У гостей дубль на счету Александра Никишина. Ещё по шайбе забросили Павел Акользин и Захар Бардаков.

Отметив, что решающий гол бело-голубые забили за 27 секунд до конца третьего периода, благодаря точному броску Гусева в большинстве. По ходу встречи команда Алексея Кудашова уступала со счётом 1:3.

«Динамо» одержало четвёртую победу подряд, набрало 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА потерпело вторую неудачу кряду, остался с 54 очками и находится на шестой строчке Запада.