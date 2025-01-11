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Динамо Москва — СКА, результат матча 11 января 2025, счёт 5:4, КХЛ 2024-2025

Московское «Динамо» во второй раз в сезоне победило СКА, отыгравшись с 1:3
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичное «Динамо» одержало волевую победу над санкт-петербургским СКА со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Римашевский (Ильенко, Джиошвили) – 02:01 (5x5)     1:1 Акользин (Григоренко) – 04:08 (5x5)     1:2 Бардаков (Никишин, Плотников) – 04:39 (5x5)     1:3 Никишин (Грицюк, Бардаков) – 07:17 (5x5)     2:3 Рашевский (Пакетт, Комтуа) – 15:32 (5x5)     3:3 Джиошвили (Ильенко, Сизов) – 29:56 (5x5)     4:3 Комтуа (Пакетт, Рашевский) – 35:13 (5x5)     4:4 Никишин (Грицюк, Андронов) – 56:26 (5x5)     5:4 Гусев (Сикура, Уил) – 59:33 (5x4)    

В составе москвичей шайбами отметились Егор Римашевский, Дмитрий Рашевский, Максим Джиошвили, Макс Комтуа и Никита Гусев. У гостей дубль на счету Александра Никишина. Ещё по шайбе забросили Павел Акользин и Захар Бардаков.

Отметив, что решающий гол бело-голубые забили за 27 секунд до конца третьего периода, благодаря точному броску Гусева в большинстве. По ходу встречи команда Алексея Кудашова уступала со счётом 1:3.

«Динамо» одержало четвёртую победу подряд, набрало 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА потерпело вторую неудачу кряду, остался с 54 очками и находится на шестой строчке Запада.

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