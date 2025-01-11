Гатиятулин — о победе «Ак Барса» над «Барысом»: матч сложился по худшему сценарию

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:4 ОТ). В этой игре казанцы сделали невероятный камбэк, проигрывая 2:4 за 01:21 до конца третьего периода.

«Проявили характер. Понимали, что придётся взламывать оборону соперника. Для нас матч сложился по худшему сценарию. В первом периоде не забили, во втором пропустили два гола. Здорово, что правильно среагировали, быстро сравняли. Затем – ошибка в своей зоне, но молодцы, что не бросили играть. Спасибо болельщикам, которые поддерживали от начала до конца. Эмоциональный был прошлый матч, но был день отдыха, день на подготовку. Вопрос в реализации моментов. Забили бы – сопернику пришлось бы раскрываться.

Мы помним нашу игру в Астане. Матч для нас складывался тогда непросто. Соперник плотно играл в обороне, вратарь подчищал их ошибки. Не сказал бы, что в лиге есть слабые команды, у каждого соперника есть свои сильные стороны. Каждый матч – новая история, и каждый матч мы разбираем ошибки и говорим о них ребятам. Хоккей – быстрая игра, и нужно принимать быстрые решения. Этот матч показал, что за неправильные решения соперник наказывает. Ребята и сами понимают, где нужно прибавить, где упростить игру», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Команда из столицы Татарстана набрала 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.