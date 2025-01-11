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Гатиятулин — о победе «Ак Барса» над «Барысом»: матч сложился по худшему сценарию

Гатиятулин — о победе «Ак Барса» над «Барысом»: матч сложился по худшему сценарию
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:4 ОТ). В этой игре казанцы сделали невероятный камбэк, проигрывая 2:4 за 01:21 до конца третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Николишин (Савицкий) – 20:31 (5x5)     0:2 Савицкий (Хохлов) – 32:25 (4x5)     1:2 Барабанов (Коршков) – 34:21 (5x5)     2:2 Князев (Барабанов, Коршков) – 36:50 (5x5)     2:3 Рахманов – 41:40 (5x5)     2:4 Асетов – 58:19 (en)     3:4 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 58:39 (6x5)     4:4 Петан (Барабанов, Галимов) – 59:50 (6x5)     5:4 Лямкин (Семёнов) – 60:32 (3x3)    

«Проявили характер. Понимали, что придётся взламывать оборону соперника. Для нас матч сложился по худшему сценарию. В первом периоде не забили, во втором пропустили два гола. Здорово, что правильно среагировали, быстро сравняли. Затем – ошибка в своей зоне, но молодцы, что не бросили играть. Спасибо болельщикам, которые поддерживали от начала до конца. Эмоциональный был прошлый матч, но был день отдыха, день на подготовку. Вопрос в реализации моментов. Забили бы – сопернику пришлось бы раскрываться.

Мы помним нашу игру в Астане. Матч для нас складывался тогда непросто. Соперник плотно играл в обороне, вратарь подчищал их ошибки. Не сказал бы, что в лиге есть слабые команды, у каждого соперника есть свои сильные стороны. Каждый матч – новая история, и каждый матч мы разбираем ошибки и говорим о них ребятам. Хоккей – быстрая игра, и нужно принимать быстрые решения. Этот матч показал, что за неправильные решения соперник наказывает. Ребята и сами понимают, где нужно прибавить, где упростить игру», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Команда из столицы Татарстана набрала 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

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