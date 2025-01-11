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Главный тренер «Барыса» объяснил драматичное поражение своей команды в Казани

Главный тренер «Барыса» объяснил драматичное поражение своей команды в Казани
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:5 ОТ), в котором его команда вела 4:2 за 01:21 до конца третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Николишин (Савицкий) – 20:31 (5x5)     0:2 Савицкий (Хохлов) – 32:25 (4x5)     1:2 Барабанов (Коршков) – 34:21 (5x5)     2:2 Князев (Барабанов, Коршков) – 36:50 (5x5)     2:3 Рахманов – 41:40 (5x5)     2:4 Асетов – 58:19 (en)     3:4 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 58:39 (6x5)     4:4 Петан (Барабанов, Галимов) – 59:50 (6x5)     5:4 Лямкин (Семёнов) – 60:32 (3x3)    

«Предупреждали, что команда мощная, хорошо играет в большинстве, на пятаке. Где-то потерпели, забили. В концовке немного не хватило нас. Ребята были настроены, не опустили руки после обидного поражения в Тольятти. С «Ладой» всю игру вели, по броскам, по игре и в концовке сами себе «привезли» гол. Сегодня ребята играли с хорошей самоотдачей. Есть ошибки, есть что подправить.

Не сказал бы, что потеряли концентрацию в концовке. Такое бывает, хочешь как лучше сыграть, а получается, что сами себе «привезли» гол. Нужно было в средней зоне держать шайбу, не выбрасывать. Эти моменты привели к тому, что игра была в нашей зоне, хотя спокойно могли держать в зоне соперника шайбу», – передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Барыс» не может выиграть уже 10 матчей подряд, оставшись с 25 очками и занимая 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

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