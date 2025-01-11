Главный тренер «Барыса» объяснил драматичное поражение своей команды в Казани

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:5 ОТ), в котором его команда вела 4:2 за 01:21 до конца третьего периода.
«Предупреждали, что команда мощная, хорошо играет в большинстве, на пятаке. Где-то потерпели, забили. В концовке немного не хватило нас. Ребята были настроены, не опустили руки после обидного поражения в Тольятти. С «Ладой» всю игру вели, по броскам, по игре и в концовке сами себе «привезли» гол. Сегодня ребята играли с хорошей самоотдачей. Есть ошибки, есть что подправить.
Не сказал бы, что потеряли концентрацию в концовке. Такое бывает, хочешь как лучше сыграть, а получается, что сами себе «привезли» гол. Нужно было в средней зоне держать шайбу, не выбрасывать. Эти моменты привели к тому, что игра была в нашей зоне, хотя спокойно могли держать в зоне соперника шайбу», – передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
«Барыс» не может выиграть уже 10 матчей подряд, оставшись с 25 очками и занимая 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
- 11 января 2025
-
20:34
-
20:26
-
20:17
-
20:14
-
20:07
-
20:01
-
19:31
-
19:29
-
19:20
-
18:53
-
18:41
-
18:22
-
18:06
-
17:51
-
17:45
-
17:20
-
16:46
-
16:01
-
15:50
-
15:35
-
15:12
-
14:51
-
14:35
-
14:17
-
14:00
-
13:47
-
13:28
-
13:10
-
12:45
-
12:28
-
12:10
-
11:47
-
11:30
-
11:16
-
11:00