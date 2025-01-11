Тренер «Ак Барса» — о состоянии Сафонова: прогнозы неутешительные

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в сегодняшнем матче с «Барысом» (5:4 ОТ) ответил на вопрос о состоянии нападающего своей команды Ильи Сафонова, который получил травму в предыдущей игре с «Салаватом Юлаевым» (5:1), пропустив силовой приём от Артёма Пименова.

«По Сафонову прогнозы неутешительные, восстановление займёт долгий период. Пробуем и даём даже опытным ребятам новые роли. Егор Коршков в центре не играл с юношества, но у него есть потенциал, он хорошо понимает игру. На каждого нападающего давит безголевая серия, все хотят забивать, в том числе и Коршков. Видно, как он работает на тренировках, так что вопрос времени, когда он прервёт свою сухую серию.

Ситуация непростая, три игрока основы выбыли на длительный срок, но что есть, то есть. Готовимся и играем теми, кто есть, смотрим на внутренние резервы. Дебют Пустозёрова? Алексей долго не имел практики на уровне КХЛ. Мы отправляли его в «Нефтяник», посмотрели в деле и приняли решение, что сегодня будет играть. В целом он неплохо смотрелся, в каких-то эпизодах обострял. Мы знаем, как он может играть, понятное дело, нужно время для адаптации, он себя зарекомендовал в лиге на хорошем уровне, так что верим, что быстро вольётся в коллектив», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Команда из столицы Татарстана набрала 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.