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Тренер «Ак Барса» — о состоянии Сафонова: прогнозы неутешительные

Тренер «Ак Барса» — о состоянии Сафонова: прогнозы неутешительные
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в сегодняшнем матче с «Барысом» (5:4 ОТ) ответил на вопрос о состоянии нападающего своей команды Ильи Сафонова, который получил травму в предыдущей игре с «Салаватом Юлаевым» (5:1), пропустив силовой приём от Артёма Пименова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Николишин (Савицкий) – 20:31 (5x5)     0:2 Савицкий (Хохлов) – 32:25 (4x5)     1:2 Барабанов (Коршков) – 34:21 (5x5)     2:2 Князев (Барабанов, Коршков) – 36:50 (5x5)     2:3 Рахманов – 41:40 (5x5)     2:4 Асетов – 58:19 (en)     3:4 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 58:39 (6x5)     4:4 Петан (Барабанов, Галимов) – 59:50 (6x5)     5:4 Лямкин (Семёнов) – 60:32 (3x3)    

«По Сафонову прогнозы неутешительные, восстановление займёт долгий период. Пробуем и даём даже опытным ребятам новые роли. Егор Коршков в центре не играл с юношества, но у него есть потенциал, он хорошо понимает игру. На каждого нападающего давит безголевая серия, все хотят забивать, в том числе и Коршков. Видно, как он работает на тренировках, так что вопрос времени, когда он прервёт свою сухую серию.

Ситуация непростая, три игрока основы выбыли на длительный срок, но что есть, то есть. Готовимся и играем теми, кто есть, смотрим на внутренние резервы. Дебют Пустозёрова? Алексей долго не имел практики на уровне КХЛ. Мы отправляли его в «Нефтяник», посмотрели в деле и приняли решение, что сегодня будет играть. В целом он неплохо смотрелся, в каких-то эпизодах обострял. Мы знаем, как он может играть, понятное дело, нужно время для адаптации, он себя зарекомендовал в лиге на хорошем уровне, так что верим, что быстро вольётся в коллектив», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Команда из столицы Татарстана набрала 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

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