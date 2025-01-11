Гусев спасал «Динамо», чирлидерши танцевали с поддержкой на льду. Фото победы над СКА

11 января в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» отыгралось с 1:3 и одержало победу над СКА. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу команды Алексея Кудашова.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе москвичей шайбами отметились Егор Римашевский, Дмитрий Рашевский, Максим Джиошвили, Макс Комтуа и Никита Гусев. У гостей дубль на счету Александра Никишина. Ещё по шайбе забросили Павел Акользин и Захар Бардаков.

Решающий гол бело-голубые забили за 27 секунд до конца третьего периода благодаря точному броску Гусева в большинстве.