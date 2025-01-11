Тренер «Барыса» – о мотивации команды: шансы попасть в плей-офф есть всегда

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев после матча с «Ак Барсом» (4:5 ОТ) высказался о мотивации своих игроков после 10 подряд поражений в КХЛ.
«Шансы попасть в плей-офф всегда есть. Нужно играть каждый матч на победу, где-то у нас получается, где-то нет. Мы каждый матч стараемся, ребята стараются. Если бы не старались, то ребята бы не бились. А видно, как бьются.
Потихоньку игроки притираются друг к другу, много молодых играет в составе и сегодня тоже двое ребят было заиграно, два периода сыграли, потихонечку вливаются. Раздевалка у нас дружная, ребята поддерживают друг друга», – передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
«Барыс» остался с 25 очками и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
- 11 января 2025
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