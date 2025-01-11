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Тренер «Барыса» – о мотивации команды: шансы попасть в плей-офф есть всегда

Тренер «Барыса» – о мотивации команды: шансы попасть в плей-офф есть всегда
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев после матча с «Ак Барсом» (4:5 ОТ) высказался о мотивации своих игроков после 10 подряд поражений в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Николишин (Савицкий) – 20:31 (5x5)     0:2 Савицкий (Хохлов) – 32:25 (4x5)     1:2 Барабанов (Коршков) – 34:21 (5x5)     2:2 Князев (Барабанов, Коршков) – 36:50 (5x5)     2:3 Рахманов – 41:40 (5x5)     2:4 Асетов – 58:19 (en)     3:4 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 58:39 (6x5)     4:4 Петан (Барабанов, Галимов) – 59:50 (6x5)     5:4 Лямкин (Семёнов) – 60:32 (3x3)    

«Шансы попасть в плей-офф всегда есть. Нужно играть каждый матч на победу, где-то у нас получается, где-то нет. Мы каждый матч стараемся, ребята стараются. Если бы не старались, то ребята бы не бились. А видно, как бьются.

Потихоньку игроки притираются друг к другу, много молодых играет в составе и сегодня тоже двое ребят было заиграно, два периода сыграли, потихонечку вливаются. Раздевалка у нас дружная, ребята поддерживают друг друга», – передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Барыс» остался с 25 очками и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

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