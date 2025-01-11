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Ротенберг — о снятии Деанджело с матча с «Динамо»: в СКА нет звёзд, у нас команда-звезда

Ротенберг — о снятии Деанджело с матча с «Динамо»: в СКА нет звёзд, у нас команда-звезда
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, почему усадил на лавку американского защитника Тони Деанджело по ходу сегодняшней встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Римашевский (Ильенко, Джиошвили) – 02:01 (5x5)     1:1 Акользин (Григоренко) – 04:08 (5x5)     1:2 Бардаков (Никишин, Плотников) – 04:39 (5x5)     1:3 Никишин (Грицюк, Бардаков) – 07:17 (5x5)     2:3 Рашевский (Пакетт, Комтуа) – 15:32 (5x5)     3:3 Джиошвили (Ильенко, Сизов) – 29:56 (5x5)     4:3 Комтуа (Пакетт, Рашевский) – 35:13 (5x5)     4:4 Никишин (Грицюк, Андронов) – 56:26 (5x5)     5:4 Гусев (Сикура, Уил) – 59:33 (5x4)    

— Во флеш-интервью вы сказали, что у Тони Деанджело произошла «хоккейная ситуация», после чего он перестал появляться на льду. Можете ли приоткрыть завесу тайны, что именно случилось?
— Хоккейная ситуация ничем не отличается от наших других игроков. Мы команда. И он не играл. Здесь нет никаких секретов.

— У Тони были очень хорошие показатели в целом по сезону. И всё-таки редко можно увидеть, чтобы игрок и вовсе отсутствовал даже на скамейке, а в третьем периоде его там не было… Это конец терпению…
— Вы мне задаёте этот вопрос четвёртый раз за сегодня. Я могу ещё раз ответить, потому что мой ответ не меняется. У нас в команде все равны. Это командная работа, а личная статистика – это часть командной работы. Личный вклад каждого в коллективный труд. Каждый человек – он равный в команде. У нас нет звёзд в команде. У нас команда-звезда. Здесь нет никаких причин.

Есть только хоккейные причины – выполнение игрового задания, уважение к партнёру, уважение к команде, уважение друг к другу. Эти детали. У нас были ребята, которые забрасывали по 40 шайб за СКА, но при их нахождении на льду мы пропускали 80. Понимаете, поэтому не всегда надо смотреть на личную статистику.

У нас Паша Акользин выполняет сумасшедшую черновую работу на команду, и это при том, что он сейчас ещё и забивает. Вот такие игроки нам нужны для победы. Посмотрим, что будет с составом на следующий матч. Четвёртый раз отвечаю вам, отвечаю с уважением – тут только хоккейные причины. У нас в команде все равны», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Отметим, что 29-летний Деанджело закончил этот матч с показателем полезности «-2».

СКА потерпел вторую неудачу кряду, остался с 54 очками и находится на шестой строчке Запада.

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