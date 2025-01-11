Ротенберг — о снятии Деанджело с матча с «Динамо»: в СКА нет звёзд, у нас команда-звезда

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, почему усадил на лавку американского защитника Тони Деанджело по ходу сегодняшней встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:5).

— Во флеш-интервью вы сказали, что у Тони Деанджело произошла «хоккейная ситуация», после чего он перестал появляться на льду. Можете ли приоткрыть завесу тайны, что именно случилось?

— Хоккейная ситуация ничем не отличается от наших других игроков. Мы команда. И он не играл. Здесь нет никаких секретов.

— У Тони были очень хорошие показатели в целом по сезону. И всё-таки редко можно увидеть, чтобы игрок и вовсе отсутствовал даже на скамейке, а в третьем периоде его там не было… Это конец терпению…

— Вы мне задаёте этот вопрос четвёртый раз за сегодня. Я могу ещё раз ответить, потому что мой ответ не меняется. У нас в команде все равны. Это командная работа, а личная статистика – это часть командной работы. Личный вклад каждого в коллективный труд. Каждый человек – он равный в команде. У нас нет звёзд в команде. У нас команда-звезда. Здесь нет никаких причин.

Есть только хоккейные причины – выполнение игрового задания, уважение к партнёру, уважение к команде, уважение друг к другу. Эти детали. У нас были ребята, которые забрасывали по 40 шайб за СКА, но при их нахождении на льду мы пропускали 80. Понимаете, поэтому не всегда надо смотреть на личную статистику.

У нас Паша Акользин выполняет сумасшедшую черновую работу на команду, и это при том, что он сейчас ещё и забивает. Вот такие игроки нам нужны для победы. Посмотрим, что будет с составом на следующий матч. Четвёртый раз отвечаю вам, отвечаю с уважением – тут только хоккейные причины. У нас в команде все равны», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Отметим, что 29-летний Деанджело закончил этот матч с показателем полезности «-2».

СКА потерпел вторую неудачу кряду, остался с 54 очками и находится на шестой строчке Запада.