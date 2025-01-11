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Роман Ротенберг назвал причины поражения СКА в ярком матче с московским «Динамо»

Роман Ротенберг назвал причины поражения СКА в ярком матче с московским «Динамо»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», в котором его команда уступила со счётом 4:5, пропустив решающий гол за 27 секунд до конца третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Римашевский (Ильенко, Джиошвили) – 02:01 (5x5)     1:1 Акользин (Григоренко) – 04:08 (5x5)     1:2 Бардаков (Никишин, Плотников) – 04:39 (5x5)     1:3 Никишин (Грицюк, Бардаков) – 07:17 (5x5)     2:3 Рашевский (Пакетт, Комтуа) – 15:32 (5x5)     3:3 Джиошвили (Ильенко, Сизов) – 29:56 (5x5)     4:3 Комтуа (Пакетт, Рашевский) – 35:13 (5x5)     4:4 Никишин (Грицюк, Андронов) – 56:26 (5x5)     5:4 Гусев (Сикура, Уил) – 59:33 (5x4)    

«Хорошо начали, несмотря на то что первыми пропустили. Все бились, повели в счёте, выполняли установку, играли дисциплинированно. Но во втором периоде нахватали удалений (во втором периоде у СКА не было ни одного удаления. – Прим. «Чемпионата»). Столько играя в меньшинстве, тяжело победить такую команду.

В третьем периоде добавили, сравняли счёт, но дальше – удаление в зоне атаки. Это те вещи, которые нам нужно улучшать. Это игровая дисциплина, и будет победа. Потому что в целом все сыграли по заданию, бились друг за друга и проявили характер. В таких играх мы растём как команда. Готовимся к следующей игре», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА потерпел вторую неудачу кряду, остался с 54 очками и находится на шестой строчке Запада.

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