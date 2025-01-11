Роман Ротенберг назвал причины поражения СКА в ярком матче с московским «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», в котором его команда уступила со счётом 4:5, пропустив решающий гол за 27 секунд до конца третьего периода.

«Хорошо начали, несмотря на то что первыми пропустили. Все бились, повели в счёте, выполняли установку, играли дисциплинированно. Но во втором периоде нахватали удалений (во втором периоде у СКА не было ни одного удаления. – Прим. «Чемпионата»). Столько играя в меньшинстве, тяжело победить такую команду.

В третьем периоде добавили, сравняли счёт, но дальше – удаление в зоне атаки. Это те вещи, которые нам нужно улучшать. Это игровая дисциплина, и будет победа. Потому что в целом все сыграли по заданию, бились друг за друга и проявили характер. В таких играх мы растём как команда. Готовимся к следующей игре», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА потерпел вторую неудачу кряду, остался с 54 очками и находится на шестой строчке Запада.