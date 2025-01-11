Ротенберг: Кузнецов не заслужил стать калекой. Ещё одна травма — больше в жизни не сыграет

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:5) ответил на вопрос, когда вернётся в состав звёздный нападающий армейцев Евгений Кузнецов.

— Можете ли вы спрогнозировать, когда в составе появится Евгений Кузнецов и как сильно сказывается его отсутствие на игре команды?

— Если мы смотрим на эту игру и на наши удаления, то мы проиграли этот матч просто из-за наших удалений. У них лучшее большинство в лиге. Очень сильная команда. Мы провели в меньшинстве почти 10 минут, и это очень много. Мы потратили много сил, так много играя в меньшинстве. Мы не ищем другие причины. Мы всё равно сравняли счёт, но на последних секундах встречи пропустили в меньшинстве.

Мы ждём каждого травмированного игрока. У нас не только Евгений Кузнецов травмирован. У нас вся команда – это единое целое. Валентин Зыков и Михаил Воробьёв – это наши ключевые игроки, и они все выбыли из-за травм. Идёт жёсткая мужская борьба. Как вы все прекрасно знаете, Кузнецов получил удар в голову, а удар в голову – это очень серьёзная травма. Когда идёт сотрясение… Вы знаете, это как хрустальная челюсть в боксе.

Мы не будем форсировать события. Если он ещё раз получит травму, то никогда в жизни не сыграет. Это очень серьёзная травма. Мы не будем форсировать ни одного игрока, а спокойно подготовим каждого, у нас всё впереди. Мы готовимся к плей-офф. Будем всё улучшать, но не будем рисковать здоровьем игроков. Особенно Кузнецова. Он не заслужил стать калекой в хоккее. Когда он будет готов на 100%, вы очень скоро его увидите. Он точно сыграет в нынешнем сезоне», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА потерпел вторую неудачу кряду, остался с 54 очками и находится на шестой строчке Запада.