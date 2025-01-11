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Ротенберг: Кузнецов не заслужил стать калекой. Ещё одна травма — больше в жизни не сыграет

Ротенберг: Кузнецов не заслужил стать калекой. Ещё одна травма — больше в жизни не сыграет
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:5) ответил на вопрос, когда вернётся в состав звёздный нападающий армейцев Евгений Кузнецов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Римашевский (Ильенко, Джиошвили) – 02:01 (5x5)     1:1 Акользин (Григоренко) – 04:08 (5x5)     1:2 Бардаков (Никишин, Плотников) – 04:39 (5x5)     1:3 Никишин (Грицюк, Бардаков) – 07:17 (5x5)     2:3 Рашевский (Пакетт, Комтуа) – 15:32 (5x5)     3:3 Джиошвили (Ильенко, Сизов) – 29:56 (5x5)     4:3 Комтуа (Пакетт, Рашевский) – 35:13 (5x5)     4:4 Никишин (Грицюк, Андронов) – 56:26 (5x5)     5:4 Гусев (Сикура, Уил) – 59:33 (5x4)    

— Можете ли вы спрогнозировать, когда в составе появится Евгений Кузнецов и как сильно сказывается его отсутствие на игре команды?
— Если мы смотрим на эту игру и на наши удаления, то мы проиграли этот матч просто из-за наших удалений. У них лучшее большинство в лиге. Очень сильная команда. Мы провели в меньшинстве почти 10 минут, и это очень много. Мы потратили много сил, так много играя в меньшинстве. Мы не ищем другие причины. Мы всё равно сравняли счёт, но на последних секундах встречи пропустили в меньшинстве.

Мы ждём каждого травмированного игрока. У нас не только Евгений Кузнецов травмирован. У нас вся команда – это единое целое. Валентин Зыков и Михаил Воробьёв – это наши ключевые игроки, и они все выбыли из-за травм. Идёт жёсткая мужская борьба. Как вы все прекрасно знаете, Кузнецов получил удар в голову, а удар в голову – это очень серьёзная травма. Когда идёт сотрясение… Вы знаете, это как хрустальная челюсть в боксе.

Мы не будем форсировать события. Если он ещё раз получит травму, то никогда в жизни не сыграет. Это очень серьёзная травма. Мы не будем форсировать ни одного игрока, а спокойно подготовим каждого, у нас всё впереди. Мы готовимся к плей-офф. Будем всё улучшать, но не будем рисковать здоровьем игроков. Особенно Кузнецова. Он не заслужил стать калекой в хоккее. Когда он будет готов на 100%, вы очень скоро его увидите. Он точно сыграет в нынешнем сезоне», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА потерпел вторую неудачу кряду, остался с 54 очками и находится на шестой строчке Запада.

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