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Роман Ротенберг рассказал, как лично он воспринял победный гол Никиты Гусева в ворота СКА

Роман Ротенберг рассказал, как лично он воспринял победный гол Никиты Гусева в ворота СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после сегодняшнего поражения своей команды в матче с московским «Динамо» (4:5) высказался о решающем голе бело-голубых, забитом за 27 секунд до конца третьего периода экс-форвардом армейцев Никитой Гусевым.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Римашевский (Ильенко, Джиошвили) – 02:01 (5x5)     1:1 Акользин (Григоренко) – 04:08 (5x5)     1:2 Бардаков (Никишин, Плотников) – 04:39 (5x5)     1:3 Никишин (Грицюк, Бардаков) – 07:17 (5x5)     2:3 Рашевский (Пакетт, Комтуа) – 15:32 (5x5)     3:3 Джиошвили (Ильенко, Сизов) – 29:56 (5x5)     4:3 Комтуа (Пакетт, Рашевский) – 35:13 (5x5)     4:4 Никишин (Грицюк, Андронов) – 56:26 (5x5)     5:4 Гусев (Сикура, Уил) – 59:33 (5x4)    

— Победный гол за «Динамо» сегодня забил Никита Гусев – это игрок, прекрасно вам знакомый по работе в СКА. И вообще в составе «Динамо» так много бывших игроков СКА – Владислав Подъяпольский, Игорь Ожиганов, Артём Сергеев, Даниил Пыленков… Каковы лично ваши чувства, когда вас обыгрывают ваши бывшие игроки, а победный гол вы пропускаете от Гусева?
— Мы все прекрасно помним, как Никита Гусев стал героем Олимпиады. Мы все вместе выиграли Олимпиаду в Южной Корее. Я с большим уважением отношусь к каждому игроку. В то же время если мы посмотрим на наши очные матчи, то сегодня мы уступили, но мы много выиграли у «Динамо». Мы понимаем, как играть против этих ребят.

Я ещё раз скажу, что если Гусев играет 10 минут в меньшинстве и забрасывает только одну шайбу, то это хороший результат. Конечно, идеальный результат – это 0 пропущенных шайб в меньшинстве. Но когда у Гусева столько пространства, конечно, он забьёт. Однако если с ним сыграть плотно, то ему будет сложнее. Это мастер. И я с большим уважением отношусь ко всем игрокам, которые когда-либо играли за СКА. Они всегда помогали нам побеждать и в сборной России тоже честно отработали на 100%», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА потерпел вторую неудачу кряду, остался с 54 очками и находится на шестой строчке Запада.

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