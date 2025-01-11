Роман Ротенберг рассказал, как лично он воспринял победный гол Никиты Гусева в ворота СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после сегодняшнего поражения своей команды в матче с московским «Динамо» (4:5) высказался о решающем голе бело-голубых, забитом за 27 секунд до конца третьего периода экс-форвардом армейцев Никитой Гусевым.

— Победный гол за «Динамо» сегодня забил Никита Гусев – это игрок, прекрасно вам знакомый по работе в СКА. И вообще в составе «Динамо» так много бывших игроков СКА – Владислав Подъяпольский, Игорь Ожиганов, Артём Сергеев, Даниил Пыленков… Каковы лично ваши чувства, когда вас обыгрывают ваши бывшие игроки, а победный гол вы пропускаете от Гусева?

— Мы все прекрасно помним, как Никита Гусев стал героем Олимпиады. Мы все вместе выиграли Олимпиаду в Южной Корее. Я с большим уважением отношусь к каждому игроку. В то же время если мы посмотрим на наши очные матчи, то сегодня мы уступили, но мы много выиграли у «Динамо». Мы понимаем, как играть против этих ребят.

Я ещё раз скажу, что если Гусев играет 10 минут в меньшинстве и забрасывает только одну шайбу, то это хороший результат. Конечно, идеальный результат – это 0 пропущенных шайб в меньшинстве. Но когда у Гусева столько пространства, конечно, он забьёт. Однако если с ним сыграть плотно, то ему будет сложнее. Это мастер. И я с большим уважением отношусь ко всем игрокам, которые когда-либо играли за СКА. Они всегда помогали нам побеждать и в сборной России тоже честно отработали на 100%», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА потерпел вторую неудачу кряду, остался с 54 очками и находится на шестой строчке Запада.