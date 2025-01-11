Марченко остался недоволен игрой «Ак Барса» после победы над «Барысом»

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с астанинским «Барысом» (5:4 ОТ).

«Несмотря на турнирное положение, видно, что ребята в «Барысе» стараются, доказывают, что с ними стоит считаться. В каждой игре команда играет на победу, и они молодцы, что не опускают руки. «Барыс» хорошо сегодня сыграл, это мы сегодня, на мой взгляд, плохо сыграли. Но молодцы, что в концовке смогли перевернуть игру и победить.

Не сказал бы, что выключились на старте второго периода, но так играть, разумеется, нельзя. Все понимают, что первые смены надо хорошо провести. А у нас получилось так, что наоборот. Гол в пустые ворота, как видите, не надломил, ребята вышли и забросили ответные шайбы. Надеемся, что победа придаст уверенности нам, мы разговаривали на эту тему, что победа сменяется поражением и наоборот. Надеемся, что матч станет хорошим уроком для всех, пора уже включаться, держать концентрацию каждую игру. Скоро плей-офф, так что надо быть готовыми всегда», – сказал Марченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На счету Алексея в 41 встрече регулярного чемпионата КХЛ 6 (5+1) результативных действий при показателе полезности «+5».