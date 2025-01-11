Кудашов – о победе над СКА: «Динамо» уснуло на пять минут. В остальном хорошо сыграли

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (5:4). Этот успех стал первым для бело-голубых с февраля 2021 года в домашних матчах с армейцами Санкт-Петербурга.

«Хорошая игра с отличным соперником. Для зрителей, думаю, что всё было идеально. Сегодня был полный стадион в выходной день.

Что мне не понравилось, так это то, что после первой пропущенной шайбы мы заснули на пять минут и как-то растерялись, потому и пропустили ещё две. В остальном хорошо сыграли.

О неудачной серии против СКА в Москве знал. Вчера. Думал. Помнил. Но забыл. И не сказал на собрании. Честно вам скажу, что думал использовать этот момент как стимулирующий на собрании. Но забыл про него. Поэтому как-то так и прошло», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» одержало четвёртую победу подряд, набрало 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.