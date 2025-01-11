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Кудашов – о победе над СКА: «Динамо» уснуло на пять минут. В остальном хорошо сыграли

Кудашов – о победе над СКА: «Динамо» уснуло на пять минут. В остальном хорошо сыграли
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (5:4). Этот успех стал первым для бело-голубых с февраля 2021 года в домашних матчах с армейцами Санкт-Петербурга.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Римашевский (Ильенко, Джиошвили) – 02:01 (5x5)     1:1 Акользин (Григоренко) – 04:08 (5x5)     1:2 Бардаков (Никишин, Плотников) – 04:39 (5x5)     1:3 Никишин (Грицюк, Бардаков) – 07:17 (5x5)     2:3 Рашевский (Пакетт, Комтуа) – 15:32 (5x5)     3:3 Джиошвили (Ильенко, Сизов) – 29:56 (5x5)     4:3 Комтуа (Пакетт, Рашевский) – 35:13 (5x5)     4:4 Никишин (Грицюк, Андронов) – 56:26 (5x5)     5:4 Гусев (Сикура, Уил) – 59:33 (5x4)    

«Хорошая игра с отличным соперником. Для зрителей, думаю, что всё было идеально. Сегодня был полный стадион в выходной день.

Что мне не понравилось, так это то, что после первой пропущенной шайбы мы заснули на пять минут и как-то растерялись, потому и пропустили ещё две. В остальном хорошо сыграли.

О неудачной серии против СКА в Москве знал. Вчера. Думал. Помнил. Но забыл. И не сказал на собрании. Честно вам скажу, что думал использовать этот момент как стимулирующий на собрании. Но забыл про него. Поэтому как-то так и прошло», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» одержало четвёртую победу подряд, набрало 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

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