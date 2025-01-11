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Алексей Кудашов объяснил большие изменения в звеньях московского «Динамо»

Алексей Кудашов объяснил большие изменения в звеньях московского «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над СКА (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, почему он принял решение перевести канадского форварда Седрика Пакетта с позиции крайнего нападающего в первом звене на место центрфорварда во вторую тройку. Это решение специалист принял после того, как в «Динамо» в дедлайн появился Дилан Сикура, который теперь и играет в тройке Джордана Уила.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Римашевский (Ильенко, Джиошвили) – 02:01 (5x5)     1:1 Акользин (Григоренко) – 04:08 (5x5)     1:2 Бардаков (Никишин, Плотников) – 04:39 (5x5)     1:3 Никишин (Грицюк, Бардаков) – 07:17 (5x5)     2:3 Рашевский (Пакетт, Комтуа) – 15:32 (5x5)     3:3 Джиошвили (Ильенко, Сизов) – 29:56 (5x5)     4:3 Комтуа (Пакетт, Рашевский) – 35:13 (5x5)     4:4 Никишин (Грицюк, Андронов) – 56:26 (5x5)     5:4 Гусев (Сикура, Уил) – 59:33 (5x4)    

«Тройка Седрика Пакетта играет неплохо. Не было бы счастья, да несчастье помогло. У нас Михеев получил травму, и Швец-Роговой получил травму. Поэтому пришлось перестраивать звенья. Если я не ошибаюсь, то весь позапрошлый сезон в Минске Седрик отыграл в центре в тройке с Козуном и Спунером. Поэтому эта позиция для него не новая.

Все эти новые связки у нас появились неслучайно. Из-за травм нам пришлось менять звенья. Что касается того, что Михеев сегодня играл в четвёртом звене, то не вижу в этом ничего страшного. На моменте он выходил и с Рашевским, и с Комтуа. Это происходило после большинства, где Седрик был задействован в другой бригаде. Чем больше новых связок, тем лучше. Я больше вам скажу – сейчас и другие игроки начнут выходить. Будем давать всем играть», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» одержало четвёртую победу подряд, набрало 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

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