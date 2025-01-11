Алексей Кудашов объяснил большие изменения в звеньях московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над СКА (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, почему он принял решение перевести канадского форварда Седрика Пакетта с позиции крайнего нападающего в первом звене на место центрфорварда во вторую тройку. Это решение специалист принял после того, как в «Динамо» в дедлайн появился Дилан Сикура, который теперь и играет в тройке Джордана Уила.

«Тройка Седрика Пакетта играет неплохо. Не было бы счастья, да несчастье помогло. У нас Михеев получил травму, и Швец-Роговой получил травму. Поэтому пришлось перестраивать звенья. Если я не ошибаюсь, то весь позапрошлый сезон в Минске Седрик отыграл в центре в тройке с Козуном и Спунером. Поэтому эта позиция для него не новая.

Все эти новые связки у нас появились неслучайно. Из-за травм нам пришлось менять звенья. Что касается того, что Михеев сегодня играл в четвёртом звене, то не вижу в этом ничего страшного. На моменте он выходил и с Рашевским, и с Комтуа. Это происходило после большинства, где Седрик был задействован в другой бригаде. Чем больше новых связок, тем лучше. Я больше вам скажу – сейчас и другие игроки начнут выходить. Будем давать всем играть», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» одержало четвёртую победу подряд, набрало 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.