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Главный тренер «Динамо» прокомментировал текущий статус отсутствующих Слепышева и Менелла

Главный тренер «Динамо» прокомментировал текущий статус отсутствующих Слепышева и Менелла
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после сегодняшней победы его команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (5:4) прокомментировал ситуацию с травмированными игроками бело-голубых Антоном Слепышевым и Бреннаном Менеллом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Римашевский (Ильенко, Джиошвили) – 02:01 (5x5)     1:1 Акользин (Григоренко) – 04:08 (5x5)     1:2 Бардаков (Никишин, Плотников) – 04:39 (5x5)     1:3 Никишин (Грицюк, Бардаков) – 07:17 (5x5)     2:3 Рашевский (Пакетт, Комтуа) – 15:32 (5x5)     3:3 Джиошвили (Ильенко, Сизов) – 29:56 (5x5)     4:3 Комтуа (Пакетт, Рашевский) – 35:13 (5x5)     4:4 Никишин (Грицюк, Андронов) – 56:26 (5x5)     5:4 Гусев (Сикура, Уил) – 59:33 (5x4)    

«Да, у нас есть план по Антону Слепышеву. Я не случайно сказал, что у нас есть и Слепышев, и Бурмистров, и Швец-Роговой. Они все тренируются. Я так смотрю, что скоро у нас все появятся. Но пока не могу сказать точно, когда это будет. Пока у нас есть народ.

Мы вчера и Егора Никитина вызвали из ВХЛ, потому что вчера у нас сложилась такая ситуация, что не хватало защитников. Вроде бы все есть, но всё равно не хватает. Потому и вызвали.

По Бреннану Менеллу это как раз одна из тех ситуаций, когда травма – не травма, боли – не боли. Слава богу, что есть игроки, которые получают лишнее игровое время. Я бы вообще хотел, чтобы у нас ещё больше играли молодые игроки – и чтобы Кудашов заходил в топ-6 обороны, а Римашевский играл в спецбригадах – чтобы к плей-офф мы подошли в полной боеготовности», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» одержало четвёртую победу подряд, набрало 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

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