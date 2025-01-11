Главный тренер «Динамо» прокомментировал текущий статус отсутствующих Слепышева и Менелла

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после сегодняшней победы его команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (5:4) прокомментировал ситуацию с травмированными игроками бело-голубых Антоном Слепышевым и Бреннаном Менеллом.

«Да, у нас есть план по Антону Слепышеву. Я не случайно сказал, что у нас есть и Слепышев, и Бурмистров, и Швец-Роговой. Они все тренируются. Я так смотрю, что скоро у нас все появятся. Но пока не могу сказать точно, когда это будет. Пока у нас есть народ.

Мы вчера и Егора Никитина вызвали из ВХЛ, потому что вчера у нас сложилась такая ситуация, что не хватало защитников. Вроде бы все есть, но всё равно не хватает. Потому и вызвали.

По Бреннану Менеллу это как раз одна из тех ситуаций, когда травма – не травма, боли – не боли. Слава богу, что есть игроки, которые получают лишнее игровое время. Я бы вообще хотел, чтобы у нас ещё больше играли молодые игроки – и чтобы Кудашов заходил в топ-6 обороны, а Римашевский играл в спецбригадах – чтобы к плей-офф мы подошли в полной боеготовности», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» одержало четвёртую победу подряд, набрало 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.