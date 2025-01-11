«Выиграть такой матч — дорогого стоит». Капитан «Динамо» прокомментировал победу над СКА

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (5:4).

— Последний раз «Динамо» в Москве обыгрывало СКА четыре года назад. Это было настолько давно, что в том матче вы находились по другую сторону баррикад и тогда играли за СКА. Насколько важно было прервать столь неудачную серию?

— Знаете, у нас вообще была такая тенденция, что мы хорошо играли большие матчи. Получались зрелищные встречи, но мы уступали. И победить в таком большом и напряжённым матче, отыгравшись в нём с 1:3, мне кажется, это дорогого стоит. Это нужно и для уверенности команды. И вообще это очень классные ощущения.

— В начале встречи пропустили три довольно необязательные шайбы за три минуты, но потом выстояли в меньшинстве. Это был один из ключевых моментов, который помог перевернуть ход матча?

— Конечно. Ребята – красавцы, кто играл в меньшинстве. Не могу сказать, что мы пропустили случайные голы. В хоккее нет ничего случайного. У нас было немного шоковое состояние. Но классно, что команда правильно среагировала и перевернула игру.

— Наверное, сегодня единственная ложка дёгтя – это большинство? Реализуй хотя бы одно из трёх удалений СКА на старте третьего периода, и наверняка было бы легче довести игру до победы.

— И тем не менее в конце ребята забили. Гусь (Никита Гусев. – Прим. «Чемпионата») разобрался. Поэтому большинство всё равно реализовали.

— В этом сезоне у «Динамо» часто случались необязательные поражения на домашнем льду после больших побед. Тут можно вспомнить и «Барыс», и другие осечки. Как избежать подобного на следующей игровой неделе?

— Нам надо делать выводы и учиться на своих ошибках. Вы правильно вспомнили про игру с «Барысом». Хотя там и была пауза, но мы не будем списывать на неё своё поражение. После классной и хорошей встречи с «Магниткой» надо было побеждать и «Барыс». Так что нам надо выравнивать наш общий уровень», — сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

«Динамо» одержало четвёртую победу подряд, набрало 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.