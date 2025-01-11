Крикунов прокомментировал решение Ротенберга посадить в запас Деанджело

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итоги сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА, в котором бело-голубые праздновали победу со счётом 5:4.

«СКА в который раз подводят удаления. Тренерский штаб сделал всё, чтобы этот важный матч команда из Петербурга выиграла, но если так удаляться, как игроки СКА, то победы не придут. Две пропущенные шайбы при счёте 3:1 в пользу армейцев – следствие двойного малого штрафа в начале второго периода. И хотя они не были заброшены в большинстве, удаления всё равно ломают игру, меняется очерёдность смен, ребята, играющие в неравных составах, больше устают. Ну а в конце Гусев всё решил, но тут понятно – он мастер. Глупое удаление в концовке, да ещё у такого опытного игрока, как Плотников. Пока идёт регулярный чемпионат, это в целом простительно, но в плей-офф такие ошибки должны быть исключены.

Правильно ли Ротенберг посадил Деанджело? Если это действительно так, а не травма, то, конечно, правильно. Все в команде должны быть равны. Если игрок не выполняет задание тренеров, он должен за это отвечать», — сказал Крикунов «Чемпионату».

СКА потерпел вторую неудачу кряду, остался с 54 очками и находится на шестой строчке Запада.