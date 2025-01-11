Главный тренер «Адмирала» прокомментировал разгромную победу над «Торпедо» в матче КХЛ

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал крупную победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (6:1).

– Конечно, мы довольны победой. Давно не выигрывали. По содержанию игры это лучшая наша выездная серия. И в Магнитогорске, и в Екатеринбурге мы не просаживались так сильно в движении, в скорости, как это случалось в других поездках. Двигались, катались очень прилично, практически так же, как мы играем дома, во Владивостоке. А сегодня, кроме того, забросили шайбы. Где-то, конечно, удача была на нашей стороне, но она повернулась к нам лицом. Удачу тоже нужно заслужить. Всех — с победой. У меня всё.

– Чем сегодняшний матч отличался от предыдущих?

– Реализация моментов. Нам хватило движения на все три периода. И мы не пропустили в меньшинстве – это, наверное, ключевое. И там, в Екатеринбурге, и в Магнитогорске мы вели в счёте, играли очень прилично, было содержание игры. Но удаления в концовке ломали нам весь план, и мы упускали победы.

Это, конечно, давило на ребят. Например, гол на последней минуте в Екатеринбурге или аналогичная ситуация в Магнитогорске. Сегодня такого не было. Была самоотдача – ребята блокировали броски, работали. Сегодня команда сыграла именно как команда, и мне это очень понравилось, – приводит слова Тамбиева официальный сайт «Торпедо».

Дальневосточники прервали свою серию поражений из шести встреч, набрали 45 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.