«Нэшвилл» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся 12 января в 4:00

Этой ночью в Нэшвилле (США) пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Игра на «Бриджстоун-Арене» начнётся в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент «Кэпиталз» занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 42 матчей. «Хищники» идут на 14-й строчке Запада с 33 очками после 41 игры.

В текущем регулярном чемпионате команды успели к этому моменту провести один очный матч, который прошёл 7 ноября в Вашингтоне. В той игре победу праздновали «столичные» со счётом 3:2, а российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победного гола своей команды.