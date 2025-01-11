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«Нэшвилл» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся 12 января в 4:00

«Нэшвилл» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся 12 января в 4:00
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Этой ночью в Нэшвилле (США) пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Игра на «Бриджстоун-Арене» начнётся в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Кэпиталз» занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 42 матчей. «Хищники» идут на 14-й строчке Запада с 33 очками после 41 игры.

В текущем регулярном чемпионате команды успели к этому моменту провести один очный матч, который прошёл 7 ноября в Вашингтоне. В той игре победу праздновали «столичные» со счётом 3:2, а российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победного гола своей команды.

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