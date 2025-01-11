Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин — на вопрос о дисциплине «Металлурга»: а Бенуа Гру что сказал? Не перевели?

Разин — на вопрос о дисциплине «Металлурга»: а Бенуа Гру что сказал? Не перевели?
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Силантьев (Камалов, Юров) – 19:21 (5x5)     2:0 Маклюков (Пресс, Михайлис) – 20:21 (5x5)     3:0 Гераськин (Паливко, Рендулич) – 21:32 (5x5)     3:1 Дронов – 28:07 (5x5)     3:2 Робинсон (Светлаков, Кравцов) – 34:19 (5x5)     4:2 Вовченко (Юров, Минулин) – 41:04 (5x5)     5:2 Канцеров (Пресс, Вовченко) – 48:10 (5x4)     5:3 Кравцов (Блажиевский, Робинсон) – 58:03 (5x5)    

«Сегодня хорошая игра с лидером конференции, я очень рад этой победе. Сыграли хорошо, дисциплинированно, я считаю, заслуженно победили.

Как Макар Хабаров? Мы надеемся, что на нём, как на собаке — быстро заживёт, и он выскочит. Там связки повреждены, примерно месяц.

Почему не было Саши Петунина? Вы телеграм-канал не читаете? Он сегодня забирает супругу, рождение ребёнка. Это в советские времена не пускали на роды, а мы цивильно поступаем. Пока человек не забрал жену с ребёнком — это его время.

Из чего сложилось дисциплинированное выступление команды? Тут Бенуа Гру (главный тренер «Трактора». — Прим. «Чемпионата») долго сидел, он-то что сказал? Не перевели, что ли? (Смеётся). Я уже говорил, повторю. У того, кто играет больше с шайбой, соответственно, меньше процент получить удаление. Контролировали шайбу, плюс физическое и функциональное состояние мне очень понравилось, конечно, с такими ребятами, как Робинсон и Кадейкин — невозможно всё время выигрывать пятак. Были моменты, когда пятак проиграли, но хорошо, что чужой выиграли.

Дисциплинированность заключается в том, что мы хорошо контролировали шайбу, поэтому и процент удалений был очень маленький», — приводит слова Разина официальный сайт «Металлурга».

Магнитогорцы набрали 56 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Поражение СКА в концовке суперматча и фантастический камбэк «Ак Барса». Итоги дня в КХЛ
Поражение СКА в концовке суперматча и фантастический камбэк «Ак Барса». Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android