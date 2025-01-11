Разин — на вопрос о дисциплине «Металлурга»: а Бенуа Гру что сказал? Не перевели?

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:3).

«Сегодня хорошая игра с лидером конференции, я очень рад этой победе. Сыграли хорошо, дисциплинированно, я считаю, заслуженно победили.

Как Макар Хабаров? Мы надеемся, что на нём, как на собаке — быстро заживёт, и он выскочит. Там связки повреждены, примерно месяц.

Почему не было Саши Петунина? Вы телеграм-канал не читаете? Он сегодня забирает супругу, рождение ребёнка. Это в советские времена не пускали на роды, а мы цивильно поступаем. Пока человек не забрал жену с ребёнком — это его время.

Из чего сложилось дисциплинированное выступление команды? Тут Бенуа Гру (главный тренер «Трактора». — Прим. «Чемпионата») долго сидел, он-то что сказал? Не перевели, что ли? (Смеётся). Я уже говорил, повторю. У того, кто играет больше с шайбой, соответственно, меньше процент получить удаление. Контролировали шайбу, плюс физическое и функциональное состояние мне очень понравилось, конечно, с такими ребятами, как Робинсон и Кадейкин — невозможно всё время выигрывать пятак. Были моменты, когда пятак проиграли, но хорошо, что чужой выиграли.

Дисциплинированность заключается в том, что мы хорошо контролировали шайбу, поэтому и процент удалений был очень маленький», — приводит слова Разина официальный сайт «Металлурга».

Магнитогорцы набрали 56 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.