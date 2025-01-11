Форвард «Торпедо» Евгений Свечников получил 34 минуты штрафа по итогам одного эпизода

Сегодня, 11 января, в Нижнем Новгороде прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» потерпело поражение от «Адмирала» со счётом 1:6.
За шесть минут до окончания третьего периода при счёте 5:1 в пользу «моряков» не выдержали нервы у нападающего хозяев Евгения Свечникова, который проявил бурное несогласие с решением арбитра отправить его в штрафной бокс. Сначала хоккеист получил наказание по схеме 2+2, но потом, после удара клюшкой по стеклу и брани в адрес судей, последние выписали ему ещё 10 минут штрафа. Однако нападающий и не думал успокаиваться и выхватил ещё 20 минут от рефери. Таким образом, в общей сложности Евгений получил 34 минуты штрафа по итогам одного эпизода.
«Чемпионат» предлагает посмотреть инцидент с участием Свечникова:
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Торпедо» осталось с 46 очками и находится на восьмом месте турнирной таблицы Западной конференции. В ближайшей игре волжане 13 января примут дома «Трактор».
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