Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру: нашим игрокам стоит брать пример с Кравцова

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:5).

«Считаю, мы хорошо начали матч. Далее соперник забил первую шайбу. Нам нужно вынести из этой игры, что, когда мы играем с топовыми командами, как «Металлург», «Ак Барс», «Локомотив», вся ключевая разница, которая отразится на победе, кроется в мельчайших деталях и уровне соревновательного духа. Наш соперник играл единой командой и командой победил, забивали голы в нужный момент. Когда мы играем в гостях, нужно, чтобы каждый игрок вносил свою лепту в победу, прикладывал усилия. То же самое касается и топовых команд, против которых мы будем играть дома, им нужно будет также прикладывать усилия, чтобы показывать игру высокого класса на выезде.

«Трактор» в начале взял такой темп, с которым затем не справился? Соглашусь, что мы начали хорошо, затем и соперник втянулся. Знаете, когда ты забиваешь гол, в тебе появляется уверенность. При этом мне понравилось, что мы сумели вернуться в игру. Легко при счёте 0:3 опустить руки и сказать, что матч закончен. Хотел бы повториться об уровне соревновательности и отметить Виталия Кравцова, потому что он в какой-то момент заблокировал три броска, а затем сам пошёл на ворота и забросил шайбу. Это невероятно, как мне кажется. Возможно наши другие ребята посмотрят на него и возьмут пример. Даже при счёте 2:5 матч не заканчивается, а заканчивается, когда завершается третий период. Тот момент, что Виталий не сдался, продолжил соревновательную борьбу – это то, что помогло нам забросить три шайбы с такой командой, как «Металлург». Отдельно отмечу, что нельзя считаться топовой командой, если ты хорошо играешь только против определённых команд. Нужно играть хорошо против всех команд и против всех игроков, только тогда вы станете топовым коллективом», – приводит слова Гру официальный сайт «Трактора».

Челябинский клуб остался с 59 очками, однако продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.