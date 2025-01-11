Защитник «Ак Барса» — о выезде на Дальний Восток: ребятам там куда сложнее, чем нам

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:4 ОТ) поделился ожиданиями от предстоящего дальневосточного выезда своей команды.
«Ребятам, которые играют на Дальнем Востоке, куда сложнее, чем нам, они всё-таки постоянно летают, а мы прилетим один раз за сезон. Так что не надо жаловаться, надо приезжать и играть в полную.
Все игры будут непростые, ребята ведут борьбу за плей-офф и хотят побеждать, как и все команды», – сказал Марченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым».
В ближайших встречах «Ак Барс» сыграет два матча подряд с «Амуром» и две игры – с «Адмиралом».
Команда из столицы Татарстана набрала 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
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