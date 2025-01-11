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Защитник «Ак Барса» — о выезде на Дальний Восток: ребятам там куда сложнее, чем нам

Защитник «Ак Барса» — о выезде на Дальний Восток: ребятам там куда сложнее, чем нам
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Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:4 ОТ) поделился ожиданиями от предстоящего дальневосточного выезда своей команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Николишин (Савицкий) – 20:31 (5x5)     0:2 Савицкий (Хохлов) – 32:25 (4x5)     1:2 Барабанов (Коршков) – 34:21 (5x5)     2:2 Князев (Барабанов, Коршков) – 36:50 (5x5)     2:3 Рахманов – 41:40 (5x5)     2:4 Асетов – 58:19 (en)     3:4 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 58:39 (6x5)     4:4 Петан (Барабанов, Галимов) – 59:50 (6x5)     5:4 Лямкин (Семёнов) – 60:32 (3x3)    

«Ребятам, которые играют на Дальнем Востоке, куда сложнее, чем нам, они всё-таки постоянно летают, а мы прилетим один раз за сезон. Так что не надо жаловаться, надо приезжать и играть в полную.

Все игры будут непростые, ребята ведут борьбу за плей-офф и хотят побеждать, как и все команды», – сказал Марченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым».

В ближайших встречах «Ак Барс» сыграет два матча подряд с «Амуром» и две игры – с «Адмиралом».

Команда из столицы Татарстана набрала 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

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