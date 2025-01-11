Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов прокомментировал замену Бочарова после двух пропущенных курьёзных шайб

Ларионов прокомментировал замену Бочарова после двух пропущенных курьёзных шайб
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, почему решил заменить голкипера Ивана Бочарова после того, как в его ворота влетели две курьёзные шайбы в начале сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 6
Адмирал
Владивосток
0:1 Шестаков – 04:23 (5x5)     0:2 Сошников (Петухов) – 07:38 (5x5)     1:2 Крутов (Орлов, Воронин) – 14:32 (5x5)     1:3 Степанов (Принс) – 15:18 (5x5)     1:4 Основин (Чмыхов, Муранов) – 23:18 (5x4)     1:5 Гутик (Шэн) – 46:29 (5x5)     1:6 Гутик (Принс, Петухов) – 54:33 (5x4)    

«Вы знаете, ты смотришь по языку тела вратаря, потому что первый гол — я так и не понял, что случилось. Не хочу комментировать, потому что это такая деликатная тема вратарская. Второй гол — понятно, шайба отскочила, но это тоже говорит о том, что где-то фокус, концентрация ушла, поэтому другого варианта не было. Надо было как-то встряхнуть. Вроде как получилось, забили гол. Дальше пытались какие-то вещи сделать, но этого не хватило. Не хватило огня, не хватило целеустремлённости. Я уже начинаю повторяться. Не хватило тех лидеров, тех людей, которые могли бы за собой повести, и это меня больше всего разочаровывает и пугает», — приводит слова Ларионова пресс-служба нижегородской команды.

«Торпедо» осталось с 46 очками и находится на восьмом месте турнирной таблицы Западной конференции. В ближайшей игре волжане 13 января примут дома «Трактор».

Материалы по теме
Видео
«Торпедо» пропустило два курьёзных гола в начале матча с «Адмиралом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android