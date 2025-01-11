Ларионов прокомментировал замену Бочарова после двух пропущенных курьёзных шайб

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, почему решил заменить голкипера Ивана Бочарова после того, как в его ворота влетели две курьёзные шайбы в начале сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:6).

«Вы знаете, ты смотришь по языку тела вратаря, потому что первый гол — я так и не понял, что случилось. Не хочу комментировать, потому что это такая деликатная тема вратарская. Второй гол — понятно, шайба отскочила, но это тоже говорит о том, что где-то фокус, концентрация ушла, поэтому другого варианта не было. Надо было как-то встряхнуть. Вроде как получилось, забили гол. Дальше пытались какие-то вещи сделать, но этого не хватило. Не хватило огня, не хватило целеустремлённости. Я уже начинаю повторяться. Не хватило тех лидеров, тех людей, которые могли бы за собой повести, и это меня больше всего разочаровывает и пугает», — приводит слова Ларионова пресс-служба нижегородской команды.

«Торпедо» осталось с 46 очками и находится на восьмом месте турнирной таблицы Западной конференции. В ближайшей игре волжане 13 января примут дома «Трактор».