«Бостон» прервал шестиматчевую серию поражений, победив «Флориду» в овертайме
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). «Бостон Брюинз» одержал победу со счётом 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0).
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 4
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Лорей, Пастрняк) – 06:02 (pp) 1:1 Родригес (Балинскис, Лунделль) – 15:29 (pp) 1:2 Пастрняк (Гики, Фредерик) – 36:11 2:2 Райнхарт (Барков, Форслинг) – 40:43 2:3 Вальстрём (Макэвой, Бразо) – 42:06 3:3 Райнхарт (Беннетт, Ткачук) – 59:57 3:4 Пастрняк (Лорей, Линдхольм) – 64:58 (pp)
В составе гостей отличились Морган Гики, Давид Пастрняк и Оливер Вальстрём. Победный гол в овертайме на счету Давида Пастрняка. За «Флориду» забили Эван Родригес и Сэм Райнхарт (дважды). Ранее «Бостон Брюинз» потерпел поражение в шести матчах подряд.
«Бостон Брюинз» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 47 очков за 45 встреч. «Флорида Пантерз» располагается на пятой строчке, заработав 53 очка за 43 игры.
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