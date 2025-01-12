«Бостон» прервал шестиматчевую серию поражений, победив «Флориду» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). «Бостон Брюинз» одержал победу со счётом 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0).

В составе гостей отличились Морган Гики, Давид Пастрняк и Оливер Вальстрём. Победный гол в овертайме на счету Давида Пастрняка. За «Флориду» забили Эван Родригес и Сэм Райнхарт (дважды). Ранее «Бостон Брюинз» потерпел поражение в шести матчах подряд.

«Бостон Брюинз» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 47 очков за 45 встреч. «Флорида Пантерз» располагается на пятой строчке, заработав 53 очка за 43 игры.