Голкипер «Вашингтона» помещён в список травмированных. Вратарю нашли замену в АХЛ

Американский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен попал в список травмированных столичной команды. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Вратаря «Кэпиталз» в ближайшем матче с «Нэшвилл Предаторз», который пройдёт сегодня, 12 января, заменит Хантер Шепард, выступающий за фарм-клуб «Херши Бэрс» в АХЛ.

Всего в нынешнем сезоне 31-летний Линдгрен сыграл 21 матч за «Вашингтон», в которых отразил 90,1% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,65. Он выступает за «Кэпиталз» с сезона-2022/2023. На счету Шепарда, в свою очередь, 23 встречи за «Херши» в АХЛ, в которых он одержал 15 побед, отразил 89,8% бросков по своим воротам и в среднем пропустил 2,68 шайбы за игру.

На данный момент «Кэпиталз» занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 42 матчей.

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