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«Думаю, он был лучшим на льду». Тренер «Вашингтона» — о дебюте форварда Этена Фрэнка в НХЛ

«Думаю, он был лучшим на льду». Тренер «Вашингтона» — о дебюте форварда Этена Фрэнка в НХЛ
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил дебют американца Этена Фрэнка в Национальной хоккейной лиге. Он дебютировал в матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ) и отметился результативной передачей.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Чикран – 02:56 (pp)     1:1 Кофилд (Слафковски, Гуле) – 24:56     1:2 Андерсон – 33:22 (sh)     2:2 Эллер (Фрэнк, Рэддиш) – 41:54     2:3 Судзуки (Кофилд, Хатсон) – 61:15    

«Мне понравилось. Я думаю, что он был, возможно, лучшим игроком на льду, оказал положительное влияние и стал причиной того, что мы сравняли счёт в третьем периоде», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 59 очков. В следующем матче команда встретится с «Нэшвилл Предаторз».

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