«Думаю, он был лучшим на льду». Тренер «Вашингтона» — о дебюте форварда Этена Фрэнка в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил дебют американца Этена Фрэнка в Национальной хоккейной лиге. Он дебютировал в матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ) и отметился результативной передачей.

«Мне понравилось. Я думаю, что он был, возможно, лучшим игроком на льду, оказал положительное влияние и стал причиной того, что мы сравняли счёт в третьем периоде», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 59 очков. В следующем матче команда встретится с «Нэшвилл Предаторз».

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