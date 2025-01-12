Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жиру побил рекорд Овечкина по набранным очкам в матчах против «Питтсбурга»

Жиру побил рекорд Овечкина по набранным очкам в матчах против «Питтсбурга»
Комментарии

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимает «Оттаву Сенаторз».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
0 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Клевен (Жиру, Годетт) – 03:16     0:2 Пинто (Жиру, Шабо) – 05:14 (pp)     0:3 Пинто (Грейг) – 19:04 (sh)     0:4 Батерсон (Норрис, Сандерсон) – 20:41 (pp)     0:5 Штюцле (Жиру, Дженсен) – 27:06    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче – 5:0 в пользу гостей. В этой встрече канадский нападающий Клод Жиру набрал три очка. Он набрал 76 очков в очных матчах против «Питтсбурга» и превзошёл рекорд российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (75) по этому показателю.

В нынешнем сезоне Жиру принял участие в 41 встрече в регулярном чемпионате, в которых записал на свой счёт девять голов и сделал 18 результативных передач.

Материалы по теме
Овечкин может забить 894-й гол в НХЛ быстрее Гретцки! Как так?
Овечкин может забить 894-й гол в НХЛ быстрее Гретцки! Как так?
Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android