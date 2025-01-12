Жиру побил рекорд Овечкина по набранным очкам в матчах против «Питтсбурга»
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимает «Оттаву Сенаторз».
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
0 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Клевен (Жиру, Годетт) – 03:16 0:2 Пинто (Жиру, Шабо) – 05:14 (pp) 0:3 Пинто (Грейг) – 19:04 (sh) 0:4 Батерсон (Норрис, Сандерсон) – 20:41 (pp) 0:5 Штюцле (Жиру, Дженсен) – 27:06
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче – 5:0 в пользу гостей. В этой встрече канадский нападающий Клод Жиру набрал три очка. Он набрал 76 очков в очных матчах против «Питтсбурга» и превзошёл рекорд российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (75) по этому показателю.
В нынешнем сезоне Жиру принял участие в 41 встрече в регулярном чемпионате, в которых записал на свой счёт девять голов и сделал 18 результативных передач.
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