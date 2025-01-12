Жиру побил рекорд Овечкина по набранным очкам в матчах против «Питтсбурга»

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче – 5:0 в пользу гостей. В этой встрече канадский нападающий Клод Жиру набрал три очка. Он набрал 76 очков в очных матчах против «Питтсбурга» и превзошёл рекорд российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (75) по этому показателю.

В нынешнем сезоне Жиру принял участие в 41 встрече в регулярном чемпионате, в которых записал на свой счёт девять голов и сделал 18 результативных передач.

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