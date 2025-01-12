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Питтсбург – Оттава, результат матча 12 января 2024, счет 0:5, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Оттава» разгромила «Питтсбург», прервав серию поражений
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Клевен (Жиру, Годетт) – 03:16     0:2 Пинто (Жиру, Шабо) – 05:14 (pp)     0:3 Пинто (Грейг) – 19:04 (sh)     0:4 Батерсон (Норрис, Сандерсон) – 20:41 (pp)     0:5 Штюцле (Жиру, Дженсен) – 27:06    

В составе победителей забивали Тайлер Клевен, Шейн Пинто (дважды), Дрейк Батерсон и Тим Штюцле. Российский защитник Артём Зуб не отметился результативными действиями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, «Оттава» прервала четырёхматчевую серию поражений. «Питтсбург», в свою очередь, потерпел пятое поражение за последние шесть игр.

В следующем матче «Оттава» встретится с «Даллас Старз», а «Питтсбург» проведёт матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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