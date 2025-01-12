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Новичок «Куньлуня» оценил уникальную серию в истории китайского клуба в КХЛ

Новичок «Куньлуня» оценил уникальную серию в истории китайского клуба в КХЛ
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Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Александр Шаров высказался об уникальной серии китайского клуба в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, «Куньлунь» впервые в истории всухую обыграл ЦСКА со счётом 3:0 и одержал шестую победу подряд, побив клубный рекорд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Фу (Фу) – 11:56 (5x5)     2:0 Фу (Фу, Паутов) – 23:20 (5x5)     3:0 Граовац (Шаров) – 59:04 (en)    

— До начала матча знали, что ранее «Куньлунь» никогда не выигрывал шесть матчей подряд и что вы можете установить новый клубный рекорд?
— Знали, но не уделяли этому особого внимания. У нас немного другие цели. Наша задача — просто выигрывать, потому что нужно бороться за попадание в плей-офф. Мы очень этого хотим, поэтому выходим с настроем на победу в каждом матче. С ЦСКА получилась хорошая игра.

— Положа руку на сердце, на третий период выходили с установкой — в первую очередь удержать победный счёт? Показалось, что об атаках на чужие ворота уже особо не помышляли.
— Мы понимали, что соперник наверняка взвинтит темп, потому что их не могла устраивать ситуация – они же и до этого проиграли три матча и терпели четвёртое поражение подряд. Нам надо было сыграть строго, но при этом не отходить от своей игры и по возможности продолжать атаковать, — сказал Шаров в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 42 очка за 43 матча.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Шаровым читайте на «Чемпионате»:
«Всё произошло за несколько дней. Таков хоккейный бизнес». Интервью с Шаровым
Эксклюзив
«Всё произошло за несколько дней. Таков хоккейный бизнес». Интервью с Шаровым

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