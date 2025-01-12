Новичок «Куньлуня» оценил уникальную серию в истории китайского клуба в КХЛ

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Александр Шаров высказался об уникальной серии китайского клуба в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, «Куньлунь» впервые в истории всухую обыграл ЦСКА со счётом 3:0 и одержал шестую победу подряд, побив клубный рекорд.

— До начала матча знали, что ранее «Куньлунь» никогда не выигрывал шесть матчей подряд и что вы можете установить новый клубный рекорд?

— Знали, но не уделяли этому особого внимания. У нас немного другие цели. Наша задача — просто выигрывать, потому что нужно бороться за попадание в плей-офф. Мы очень этого хотим, поэтому выходим с настроем на победу в каждом матче. С ЦСКА получилась хорошая игра.

— Положа руку на сердце, на третий период выходили с установкой — в первую очередь удержать победный счёт? Показалось, что об атаках на чужие ворота уже особо не помышляли.

— Мы понимали, что соперник наверняка взвинтит темп, потому что их не могла устраивать ситуация – они же и до этого проиграли три матча и терпели четвёртое поражение подряд. Нам надо было сыграть строго, но при этом не отходить от своей игры и по возможности продолжать атаковать, — сказал Шаров в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 42 очка за 43 матча.

Самый быстрый гол в истории КХЛ: